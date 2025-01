Conférence de Pierre-Philippe Bugnard sur l’apprentissage de la lecture

MUSÉE GRUÉRIEN. Ce mercredi (19 h), le Musée gruérien accueille une conférence de Pierre-Philippe Bugnard, professeur émérite de l’Université de Fribourg. Il abordera la thématique des conséquences, sur l’apprentissage de la lecture, du maintien de Fribourg dans la religion catholique. Et des différences avec son voisin bernois, qui adopta les principes de la Réforme. L’historien expliquera les décalages historiques entre ces deux cantons dans l’alphabétisation de masse, du XVIe au XXe siècle. Et, à travers eux, entre le sud et le nord de l’Europe. Des différences encore perceptibles aujourd’hui dans les études PISA, qui font grand débat dans les milieux pédagogiques. CD