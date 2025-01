Contre l’initiative verte

PLR. Il n’y a pas eu de surprise, lors de l’assemblée des délégués du Parti libéral-radical (PLR) du canton de Fribourg, jeudi à Saint- Aubin, qui devait se prononcer sur les mots d’ordre en vue du scrutin du 9 février. Si ce n’est peut-être l’ampleur du non à l’initiative populaire «Pour une économie responsable respectant les limites planétaires». Cet objet a en effet été rejeté à l’unanimité des 45 délégués présents. Le score est plus partagé en ce qui concerne le scrutin cantonal de la construction du centre interinstitutionnel de stockage (SIC). Des interventions empreintes de scepticisme ont été exprimées lors de la discussion. A l’heure du vote, le parti a accepté de soutenir cet objet par 38 voix, contre 6 et une abstention. PH