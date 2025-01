Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

ACTUALISATION de quelques expressions en 2025: dorénavant, le brouillard est à couper à la pale d’éolienne. J’ai du pain bio sur la planche. Avoir la chair de poule élevée en plein air. Une idée à deux balles vingt (inflation) ou, dans le même registre, t’as pas nonante balles (pouvoir d’achat). En faire tout un plat vegan.

Prendre un problème à bras-le-corps, mais avec le consentement du problème, etc.

LA PINTA, la Nina et la Santa Maria, ça vous dit quelque chose? Moins que Macif santé prévoyance, Holcim PRB, Biotherm, trois noms de bateaux du Vendée Globe 2024, course pas vraiment en solitaire pour les marins qui doivent se soumettre quotidiennement à des séances de webcam et exprimer leur satisfaction à être toujours en vie devant leur public sur canapé. Si Cremo…