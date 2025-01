Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

DOUBLE PAGE dans notre édition de jeudi pour répondre à la question: «L’Etat pour suppléer les banques face aux difficultés des PME?» On connaît d’avance les éléments de la réponse: oui et non, quoique, peut-être mais, à voir, minute pas si vite, après tout pourquoi pas, jamais de la vie. Pour le dire en une citation de l’article, celle du directeur de la Raiffeisen Moléson: «Les interventions de l’Etat ne devraient avoir lieu que dans des cas exceptionnels pour éviter une défaillance du marché…» Défaillance du marché? Que dit le Petit Robert? «Faiblesse, évanouissement, syncope et encore non-exécution, au terme fixé, d’une clause contractuelle.» Et pour l’adjectif, le dictionnaire donne cet exemple tiré de Maupassant: «Il soutint jusqu’à la portière son amie pâle et…