Des athlètes nus aux sportifs endimanchés

OMNISPORTS. Souvenez-vous, dans les années 1990. Coupe mulet, short en jean, couleurs fluos: le tennisman André Agassi (photo) attire toutes les attentions avec un look complètement déjanté sur les courts du monde entier. Tous, sauf ceux de Wimbledon. Pendant trois ans, l’Américain ne participe pas au tournoi britannique où seuls les vêtements blancs sont autorisés. Son accoutrement reflétait le style sportswear (confortable et décontracté) du quotidien apparu environ septante ans plus tôt.

Comme celui de Jorge Campos, le gardien de foot mexicain aux maillots multicolores qu’il composait lui-même, un des ensembles portés par le Kid de Las Vegas est à voir à l’exposition Mode et sport, d’un podium à l’autre, au Musée olympique de Lausanne.

Sur des couloirs d’athlétisme renvoyant à une…