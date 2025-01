Des promesses irréalisables

A propos de l’initiative pour la responsabilité environnementale soumise au vote le 9 février.

L’initiative pour une écologie responsable, bien que séduisante dans ses intentions, repose sur des objectifs irréalistes et dangereux. Fixer un délai de dix ans pour atteindre des objectifs climatiques aussi ambitieux est tout simplement déconnecté des réalités économiques, technologiques et sociales. Une telle précipitation ne laisserait pas le temps aux entreprises, aux collectivités et aux citoyens de s’adapter de manière durable, entraînant des conséquences graves.

En imposant des contraintes excessives, cette initiative risquerait de paralyser notre économie. Les secteurs clés, comme l’industrie, l’agriculture ou encore les transports, seraient durement impactés par des réglementations…