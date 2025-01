Deux régionaux au Festival olympique de la jeunesse

HOCKEY SUR GLACE. Swiss Olympic a publié jeudi la liste des 73 espoirs (36 femmes et 37 hommes), âgés de 14 à 18 ans, sélectionnés pour le Festival olympique de la jeunesse européenne. La compétition se déroulera du 9 au 15 février à Bakuriani. Trois Fribourgeois seront du voyage en Géorgie, dont deux hockeyeurs de la région: Liam Dubé (Avry-devant-Pont) et Léa Péclard (Bossonnens). L’équipe féminine lancera son tournoi le 7 février contre la République tchèque, un adversaire que les hommes affronteront également en ouverture cinq jours plus tard. GR