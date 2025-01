Du théâtre pour mieux comprendre le sans-abrisme chez les femmes

Dans les statistiques des centres d’hébergement d’urgence, on trouve peu de femmes, un constat qui a interpellé les chercheuses Frédérique Leresche et Giada de Coulon. Pour comprendre et documenter ces situations de mal-logement des femmes, elles misent sur le théâtre comme méthodologie.

XAVIER SCHALLER

Le genre est un facteur de vulnérabilité dans les questions de mal-logement. Pourtant, en Suisse, les femmes sont largement sous-représentées dans les hébergements d’urgence, même dans ceux qui leur proposent des étages séparés ou des critères d’accès facilités. «Alors où sont-elles?» interroge Frédérique Leresche, chercheuse à la Haute Ecole de travail social de Fribourg.

Avec sa collègue Giada de Coulon, elle mène une étude en Romandie sur le non-recours des femmes aux dispositifs sociaux,…