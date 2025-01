En quête de soi

BANDE DESSINÉE

Kanehito Yamada et Tsukasa Abe

FRIEREN, T. 13

Editions Ki-oon

Frieren est une magicienne elfe dont l’existence s’étale sur des siècles. Avec ses compagnons, le guerrier nain Eisen, le prêtre Heiter et le héros Himmel, elle est partie délivrer la Terre des démons et de leur roi, qui sèment partout chaos et destruction. Dit ainsi, cela ressemble à n’importe quel manga shônen de fantasy: un groupe d’aventuriers divers part accomplir une quête convenue. Rien de bien folichon, sauf que Kanehito Yamada (scénario) et Tsukasa Abe (dessin) ont réussi, par un artifice original, à renouveler le genre: le récit commence après la victoire, alors que les méchants ont été vaincus et que les héros sont en fin de vie… Que se passe-t-il une fois le monde sauvé?

Eternelle jeune femme, Frieren…