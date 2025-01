Il explore la montagne pour mieux la partager

A 28 ans, Olivier Kolly aspire à un avenir de guide de montagne. Rencontre avec ce Gruérien polyvalent.

QUENTIN DOUSSE

Avec Johann Egger, Robin Monnard, Léo Scyboz ou encore Sylvain Michel, Olivier Kolly incarne la relève des guides de montagne en Gruyère. Aspirant en formation, le Bullois originaire de Pont-la-Ville le deviendra officiellement en 2026. La concrétisation d’un projet devenu évident à 25 ans, sitôt revus ses préjugés sur la profession.

LA RENCONTRE

Sa vie, c’est en montagne qu’il souhaite la passer et, surtout, la faire découvrir à qui la croirait inaccessible. Il se révèle en initiant des enfants à la grimpe. «J’avais adoré transmettre mes connaissances et, depuis là, le besoin de partager se fait de plus en plus présent», explique-t-il autour d’un thé pris sur la route…