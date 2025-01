Irène Minder-Jeanneret publie une biographie sur Caroline Charrière

Disparue en 2018, Caroline Charrière fait l’objet d’une biographie, signée de la musicologue Irène Minder-Jeanneret. La compositrice et cheffe de chœur fribourgeoise y apparaît dans toute sa fragilité et sa détermination.

ÉRIC BULLIARD

Comment avez-vous rencontré Caroline Charrière?

Irène Minder-Jeanneret: Je l’ai connue en 1994. J’étais la seule Romande du comité de Forum musique et femmes Suisse, où je m’occupais de la communication et un peu de la rédaction du bulletin. On m’a demandé de faire une interview de Caroline Charrière, qui était alors une jeune compositrice prometteuse. Je lui ai téléphoné, je lui ai demandé si on se voyait à Fribourg, à Berne ou même chez moi. Elle m’a dit, spontanément, «chez vous». Rétrospectivement, c’était assez surprenant qu’elle accepte de venir à la…