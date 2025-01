BULLE

Jean-Baptiste Kolly, dit Jeannot, s’en est allé paisiblement le 23 décembre, durant son sommeil, deux mois après sa chère épouse Marie-Antoinette. Il était dans sa 95e année. Un dernier hommage lui sera rendu le 7 janvier prochain en l’église de Bulle.

Jeannot a vu le jour le 29 avril 1930 dans le foyer de Xavier et Sophie Kolly-Pasquier, rue de la Promenade à Bulle. Il a grandi, entouré de trois frères et de trois sœurs. Il effectua toute sa scolarité à Bulle et termina l’école secondaire en 1946.

Comme il était difficile de trouver une place d’apprentissage aprèsguerre, il s’expatria en Suisse alémanique pour parfaire sa connaissance de l’allemand en travaillant dans plusieurs villes: Bâle, Berne et Saint-Gall, comme serveur, puis comme chasseur dans l’hôtellerie.

Il revint à…