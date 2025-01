BULLE

Jean Kolly naquit le 2 août 1931 dans le foyer de Louis et Marguerite Kolly. La famille est installée dans la ferme paternelle de Pra-Fahy, à Pont-la-Ville. Outre Jean, la fratrie compte six autres garçons (Conrad, Joseph, Marcel, Paul, Michel et Albert) et une fille (Gilberte), sans oublier un second petit Michel, décédé à 3 mois en 1936.

Sa scolarité terminée, Jean, surnommé affectueusement Jeannot, travailla avec ses frères et sœurs sur le domaine familial. Intéressé par la mécanique, il aurait aimé faire un apprentissage au Garage Gremaud, à Fribourg, mais la guerre empêcha ce projet. Il fallait des bras à la maison. Il put toutefois conduire le premier tracteur du village, un Hürlimann, avec lequel il effectuait des transports pour le voisinage.

Au début des années 1950, il…