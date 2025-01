Julie Deschenaux, 414 jours après

SKIALPIN. «Enfin: 414 jours après, Julie Deschenaux (photo) a repris le ski de compétition cette semaine à Lenk im Simmental (BE). Une bénédiction pour la Glânoise de 20 ans, dont le retour n’avait rien d’évident après sa double (!) grave blessure au genou gauche. Quatrième et deuxième en géant FIS, la collégienne et membre du cadre C de Swiss-ski se confie avec la légèreté qui la caractérise.

En frôlant la victoire dès le deuxième départ, on peut parler d’une reprise réussie?

Julie Deschenaux: Cela s’est bien passé, oui. Etonnamment, j’étais beaucoup moins stressée que lors de mon premier retour de blessure. Les conditions n’étant pas faciles, je n’ai pas foncé tête baissée. J’ai skié intelligemment, pour une fois (sourire). Le but était de réussir deux manches solides sans sortir.…