A l’EMS, où se croisent ombres et souvenirs

LIVRES

Marie-Claire Gross

JE VOUS AI

Bernard Campiche Editeur, 264 pages

L. vit dans un EMS, La Maison, depuis quelques années. Elle s’y trouve bien, «elle dit souvent qu’elle s’épanouit, qu’elle se sent comme en vacances quand elle n’a pas trop mal quelque part». Sa fille émet l’idée d’écrire «l’histoire d’une femme qui choisit de vivre dans un home et y découvre une liberté nouvelle – Ce personnage serait un peu toi et pas toi…»

Pour son troisième roman, la Vaudoise Marie-Claire Gross a choisi cette histoire intime, à la fois ordinaire et d’une évidente puissance émotive. Au fil des pages se dévoile d’un côté la vie quotidienne à La Maison, avec ses activités, ses amitiés, ses douleurs et de l’autre le passé, par bribes, de L., de sa famille. En s’adressant au personnage de l’autrice par…