L’Ethique Helvétique

RTS 2, VENDREDI À 20 H 05

Pourquoi les mercenaires suisses étaient si recherchés à travers l’Europe?

Une dizaine de Suisses combattrait actuellement en Ukraine. Ces volontaires s’inscrivent dans une longue tradition helvétique: le mercenariat et le service étranger. Non, les Suisses n’ont pas toujours eu cette image de peuple neutre et pacifique, bien au contraire. Durant des siècles, ils ont été recrutés pour se battre dans des conflits à travers l’Europe puis le monde. Réputés fiables, forts et sanguinaires, ces mercenaires ont contribué à la richesse de leur pays. Aujourd’hui, c’est désormais interdit et ceux qui partent risquent de lourdes sanctions. Dans cet épisode, on vous raconte l’histoire et l’évolution du mercenariat à croix blanche. ■