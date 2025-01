La psyché mise à nu dans la BD «Dommage cérébral» de Shintaro Kago

BANDE DESSINÉE

Shintaro Kago

DOMMAGE CÉRÉBRAL

Huber

Shintaro Kago est sans conteste l’un des maîtres actuels de l’horreur en BD. Pas de cette terreur psychologique lancinante à laquelle on pourrait peut-être s’attendre au vu de ses personnages, souvent jeunes et jolis – même si son trait est plus brut que celui de son compère en déconstruction Junji Ito. Non, chez Kago, tout est prétexte au démembrement, à l’explosion intérieure, aux corps dispersés façon puzzle. L’œuvre tient de la pièce manquante à remettre en place, de la psyché à fragmentation dans laquelle on se sert comme on pillerait un train fantôme et une salle de dissection. Il excelle dans le «guro manga», le manga gore, sanglant. On pourrait même l’agencer dans une catégorie plus générale, celle du «body horror», dont les…