La revue sportive de...

Gabriel Karlen

Rougemont, 30 ans, ex-sauteur à skis mondial

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LA TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS

«Après l’ouverture à Oberstdorf devant plus de 25 000 spectateurs, puis l’étape à Garmisch, la Tournée des quatre tremplins se poursuit à Innsbruck (ce samedi) et à Bischofshofen (lundi). Ces quatre lieux mythiques et leur place fixe au calendrier font la renommée de cette compétition créée en 1953. Au niveau sportif, il faut impérativement assurer huit sauts de qualité. La moindre erreur te coûte la Tournée qui, à mon avis, est plus difficile à remporter que les championnats du monde ou les Jeux olympiques. Cette année, je miserais sur une victoire autrichienne. Même si tout le monde attend le sacre de Pius Paschke, qui deviendrait le premier vainqueur allemand depuis…