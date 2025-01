La revue sportive de...

Jeanne Paradis

Vuadens, 19 ans, cavalière

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END:

LE CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL DE BÂLE

«Par rapport à Genève, le Concours hippique international (CHI) de Bâle se déroule sur une piste plus petite. Cela change beaucoup de choses à ce niveau: faute de temps pour galoper, le cheval arrive avec moins de vitesse et d’impulsion face aux obstacles à 160 cm qui s’enchaînent. Le cavalier doit donc se montrer nettement plus précis, être focus à 1000% (sic) et éviter la moindre erreur. Pour le Grand Prix de ce dimanche, (le Zurichois) Martin Fuchs est en forme et pourrait gagner. En tant que femme, j’aimerais aussi mettre en avant la locale Janika Sprunger, qui a le mental et les chevaux pour obtenir un beau résultat.»

Le Belge Pieter Devos aura fort à faire pour conserver…