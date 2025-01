Le goût des livres n’a pas d’âge

JEUNE PUBLIC. Le titre l’indique clairement: Enlivrez-vous se présente comme une ode aux livres. Et comme il n’est jamais trop tôt pour s’y mettre, le spectacle, proposé ce samedi à l’Hôtel-de-Ville de Bulle par le Théâtre La Malice, s’adresse au jeune public dès 4 ans.

Evidemment, à cet âge-là, pas question de lire Joyce ou Proust: la compagnie française du Contrevent a choisi d’aborder le sujet par un «spectacle de cirque ludique et joyeux», selon sa note d’intention. A travers les acrobaties, le jonglage, la danse et l’humour burlesque, Anaël Chaval et Antoine Isnard-Dupuy cherchent à «se rapprocher de cet objet plein de mystère». Sur scène, ils «se chamaillent, s’entrechoquent, se croisent, se décroisent, se portent, virevoltent, jonglent, sourient, rigolent, s’agacent,…