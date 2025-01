Le tèratsu dè kotyè viyo

Deché-delé

Demâ pachâ, in dêrire pâdze de la gajèta, i dèvejâvan dè

Moncheu Muji, premi konchiyé fèdèral fribordzê. L’avé markâ le mondo avui chon dichkour in patê ou Granvelâ.

Moncheu Borkâ l’a rapalâ ke le chindike dou Granvelâ dè chi tin, Franthê Kura l’avi fê on galé l’ômâdzo in patê a chi tsahyà.

Chin m’a rapalâ chi l’archive ke l’é oyu on kou dè Radiyô-Lojena in thinkantè-katro. Franthê Kura dèvejâvè dè chon dzouno tin è dè chon pachâdzo ou Kanada yô l’è chobrâ katouârdz’an dèvan dè rèvinyi chéva-ché. I kontâvè chè fariboulè dè tsahyà dè là è dè karibou. L’avê fê dou komêrche dè vin è i èlèvâvè di tsavô.

Apri li, l’è ou toua dou novi chindike dè dèvejâ; Bonifache Tena. On kou, in dèvejin avui Djanèta, la mér’gran di Bèchon Buthâ, k’on vê chovin din La Grevire po lou mèdayè dè chki,…