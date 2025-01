Les babioles du placard

Tribune libre

A propos du Centre de stockage interinstitutionnel cantonal, soumis au vote le 9 février.

J’adore les brocantes et ses babioles. Les vieux meubles m’intéressent moins, faute de place pour les exposer et aussi car ils représentent résolument la lourdeur d’un passé éteint. Les petits objets, par contre, je les soigne, je les dépoussière, je les regarde comme autant de témoins de mon passé, de l’histoire et de la vie de tous les jours. Bref, les vieux objets rayonnent et sont là pour être des témoins vivants. Mais le passé, même en bois ou en porcelaine, doit disparaître à un moment donné, comme les vieilles armoires qui encombrent nos greniers, que même Emmaüs ne veut plus. On trie bien dans le passé, trions ses vestiges…

On va voter pour un centre d’entreposage de joyaux…