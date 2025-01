Les dix ans d’Open Glâne vus par le fidèle duo Simonin-Bossel

La 10e édition de l’Open Glâne s’est tenue le week-end dernier à Romont. Retour sur une décennie à succès avec ses fidèles petites mains, Lucas Bossel et Christian Simonin.

JELENA ALLEMANN

BADMINTON. A Romont le week-end dernier s’est déroulée la 10e édition du tournoi de l’Open Glâne. La salle du Bicubic a accueilli sur deux jours des joueurs licenciés et non licenciés (voir résultats ci-contre). Pour le Badminton Club Glâne, ce tournoi était doublement spécial. En plus d’organiser l’anniversaire de son tournoi populaire, le club fondé en 2006 s’apprête à fêter ses 20 ans l’année prochaine.

Lucas Bossel, 37 ans et originaire de Villaraboud, est l’ancien président du BC Glâne et organisateur du tournoi depuis son lancement. Christian Simonin a 55ans et vient de Pringy. Il est un ancien…