Les subventions cantonales progressent année après année

Entre 2013 et 2023, le canton a versé 408 millions de francs en plus, avant tout pour la prévoyance sociale, la santé, la formation, l’agriculture et les transports publics.

YANN GUERCHANIK

FINANCES. En réponse à une question des députés PLR Savio Michellod (Granges) et Sébastien Dorthe (Matran), le Conseil d’Etat a détaillé l’évolution des subventions versées par le canton. De nombreux domaines sont concernés, mais avant tout la prévoyance sociale, la santé, la formation, l’agriculture et les transports publics.

«Les subventions ont connu une progression marquée depuis dix ans», note le gouvernement. En 2013, le montant global versé était de 1,560 milliard de francs. En 2023, il s’est élevé à 1,968 milliard de francs, soit une augmentation de 26,1%.

Les personnes physiques en sont les…