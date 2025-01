L'escargot de haies, aussi appelé «faiseur de sol», est l'animal de l'année

Cette distinction lui a été remise par Pro Natura. L’association écologiste a choisi de mettre en lumière l’une des innombrables espèces qui contribuent à maintenir la fertilité et la vitalité de nos sols.

XAVIER SCHALLER

Très répandu, mais peu considéré…» Pour l’année 2025, Pro Natura n’a pas choisi un animal menacé, impressionnant ni même populaire. L’association de défense de l’environnement a choisi Cepaea nemoralis, plus connu comme l’escargot des haies.

«Avec sa “langue” râpeuse, la radula, il se nourrit essentiellement de végétaux morts et fanés, de champignons, de mousses et parfois même de restes de petits animaux.» Les jardiniers n’ont donc rien à craindre, car il ne touche ni aux salades ni aux fleurs, comme la plupart des 254 espèces de gastéropodes répertoriées en Suisse…