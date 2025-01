Livre: Patrick Savary dans la grâce de l’instant

Dans un magnifique livre réalisé avec son cousin Pierre, Patrick Savary revient sur son parcours et son œuvre. Le peintre des paysages urbains et du temps suspendu se raconte.

ERIC BULLIARD

Une mélancolie flotte dans ces rues désertes, entre ces fenêtres éclairées et ces volets fermés. Le temps s’est suspendu en une vague inquiétude sur ces bords de mer et de rivière, dans ces mystérieux crépuscules. C’est la partie la plus connue de la peinture de Patrick Savary, qu’il a notamment présentée ces dernières années à la galerie Osmoz, à Bulle: des paysages urbains extraordinaires de détails, qui invitent à l’imaginaire, au rêve et à la poésie. Son œuvre s’étend toutefois audelà de ces toiles emblématiques, comme le montre un magnifique ouvrage, richement illustré, qui retrace le parcours de…