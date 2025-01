Lorcan Durussel: l'athlète du Judo-Club Romont renaît après sept ans sans compétition

JUDO. Cinq combats pour autant de succès par ippon et un titre élite (–73 kilos) en ranking 1000: Lorcan Durussel ne pouvait pas rêver mieux pour son retour, réalisé samedi dernier à Morges. «Après sept ans sans compétition individuelle (n.d.l.r.: pour des raisons de santé), je n’avais pas d’autres attentes que celle de me réhabituer au combat et de situer mon niveau. Je suis donc autant surpris que très content d’avoir gagné», savoure l’athlète du Judo-Club Romont.

Sur le tatami vaudois, Lorcan Durussel a dû attendre la finale pour trouver à qui parler. «J’ai eu de la peine dans mon kumikata face à un adversaire (Yannick Gex) qui m’a beaucoup attaqué durant les trois minutes du combat», raconte le physiothérapeute de 27 ans, ragaillardi par ce succès précoce. «Ce titre montre que je suis…