née Perritaz

SORENS

Marie-Rose Villoz-Perritaz naquit le 25 février 1935 dans le foyer de Louis et Rosa Perritaz-Oberson.

Dès son plus jeune âge, elle partagea le dur labeur de ses parents et de ses neuf frères et sœurs sur le domaine agricole familial de Champin à Villarlod. Le fanage, la récolte des cerises et les moissons rythmèrent son enfance et soudèrent une belle complicité et des liens très forts entre tous les membres de sa famille.

Après l’école obligatoire dans son village natal, Marie-Rose suivit l’Ecole ménagère de Marly.

Elle eut le bonheur de rencontrer son futur époux Pierre Villoz, de Villarvassaux, sur les contreforts du Gibloux, où ce dernier passait ses étés en tant qu’armailli sur l’alpage familial de Plaignaz. Ils se marièrent en 1959.

Marie-Rose suivit donc son…