CHÂTEL-SAINT-DENIS

Maurice Perroud s’est éteint à l’HFR de Riaz le jeudi 12 décembre. Un dernier hommage lui a été rendu en l’église de Châtel-Saint-Denis le 16 décembre.

Maurice Perroud, fils de Joseph et Odile Perroud-Saudan, est né le premier jour de décembre 1955 à Châtel-Saint-Denis. Il a grandi aux côtés de ses trois frères et deux sœurs à la ferme de la Rottaz. Enfant, il participait activement aux travaux de la ferme et à l’entretien du jardin potager. Une fois sa scolarité terminée, il entreprit un apprentissage de serrurier constructeur, métier qui l’occupa toute sa vie, sans pour autant cesser d’aider son père, puis son frère Blond dans ses travaux agricoles. C’est en 1980 que sa vie croisa celle de Jacqueline, qui allait devenir sa femme trois ans plus tard. Ensemble ils…