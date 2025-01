née Bourquenoud

LE CRÊT

Mireille Favre-Bourquenoud nous a quittés paisiblement le samedi 4 janvier, entourée de l’amour des siens, à la Maison Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis. Sa famille et ses amis lui ont rendu un dernier hommage empreint d’émotion en l’église du Crêt, le 8 janvier.

Née le 29 juin 1937, Mireille était la neuvième d’une fratrie de douze enfants. Elle a grandi dans le village de Vaulruz, à la ferme familiale de La Joux-des-Ponts, auprès de ses parents Louis et Ida Bourquenoud. Son enfance a été marquée par la vie simple et chaleureuse de la campagne, où elle a appris les valeurs de travail, de solidarité et de partage.

En 1959, elle a uni sa vie à celle d’Arsène Favre, avec qui elle a partagé plus de cinq décennies d’amour et de complicité. Ensemble, ils ont cultivé…