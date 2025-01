Non à une baisse de tarif pour les psys

SANTÉ. La communauté d’achat HSK, qui réunit les caisses-maladie Helsana, Sanitas et la KPT, et Tarifsuisse ont demandé au canton de baisser de 10% le tarif provisoire des psychologues-psychothérapeutes. C’est non, a annoncé le Conseil d’Etat dans un communiqué. Il juge les arguments invoqués insuffisants. Il estime notamment que les affirmations relatives à une rémunération exagérée ou insuffisante «ne peuvent être vérifiées, les données n’étant pas disponibles».

«Conscient du risque, le canton interviendra toutefois ces prochains jours auprès des faîtières nationales et cantonales des fournisseurs de prestations et leur demandera d’insister auprès de leurs membres en faveur de la constitution de réserves suffisantes en vue d’éventuelles rétrocessions.»

Pour mémoire, depuis l’été 2022,…