BOSSONNENS

Odette Bochud s’est éteinte le vendredi 27 décembre 2024. Elle était dans sa 94e année. Un dernier hommage lui a été rendu en l’église d’Attalens le 31 décembre.

Odette Bochud est née le 20 septembre 1931, à Bossonnens au lieu-dit «Belle-Rose», près de la Broye, dans la famille de Louis et Rosa Dewarrat. Elle était la benjamine de la fratrie qui comptait encore trois frères. A l’âge de 3 ans, elle eut la grande peine de perdre son papa, et quelques années plus tard, un grand frère.

Odette suivit sa scolarité à Bossonnens, puis son école ménagère à Attalens. Elle accomplit son apprentissage de couturière à l’atelier de Miquette Cottet à Attalens, où elle travailla encore durant trois ans. Pendant plusieurs années, elle exerça son métier à Lausanne ainsi qu’à Châtel-Saint-Denis,…