Pixel et caetera

NUANCIER. Sur une aire d’autoroute, en France, rayon livres: un volume de l’histoire colorisée de ce grand pays où est née la photographie. Mettre de la couleur aux images en noir et blanc – les films sont aussi touchés –, cette manipulation est aujourd’hui acquise, sans dégoût. Elle est devenue un incontournable. Comment être sensible au passé, n’est-ce pas, si nous ne pouvons plus le voir sans rouge délavé, rose laiteux, vert blafard ou bleu forcé? Et que dire du jaune pisseux sur plus d’un siècle d’histoire? Le pire est à venir. L’intelligence artificielle, dorénavant, ne se contente pas de coloriser les images. Elle permet aussi de donner du mouvement à des vieilles photographies, et d’offrir à voir ainsi ses grands-parents s’embrasser sur le cliché de leur mariage (rien que ça). Si…