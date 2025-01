Pixel et caetera

LA NUIT À VENIR. L’année 2024 a été la plus chaude enregistrée depuis 1850. L’Accord de Paris et son 1,5 degré de plus a bientôt perdu sa raison d’être. Catastrophes naturelles, fonte des glaces, incendies jusqu’au cœur de Hollywood, épicentre de l’imaginaire mondial du catastrophisme sur grand écran. Que faire quand même les symboles sont touchés? Et que faire de manière globale, pas à la petite semaine, dans son coin, en compostant ses épluchures et en éteignant la lumière en quittant une pièce? La lumière, justement. Au bout du couloir: suppression immédiate, générale et inconditionnelle de l’électricité partout sur terre. Mieux que l’abandon du pétrole. Plus de jus du tout. Finie la civilisation d’Edison. Interruption totale: à la chandelle, le monde. Le bougeoir sur la table de…