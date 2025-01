Pixel et caetera

BREAKFAST IN AMERICA. C’est une chance de ne pas savoir l’anglais. Baragouiner deux mots, oui, mais c’est tout. Et c’est par conséquent une chance de comprendre à peine les chansons en anglais. Love me tender, yes, mais pas plus. La mélodie, le rythme, l’orchestration et basta. A quoi bon comprendre les paroles de Supertramp, et de sa chanson Breakfast in America, qui donne le titre à leur sixième album. Extrait (avec traduction): «Like to see America – J’aime voir l’Amerique/See the girls in California – Voir les filles en Californie/I’m hopin’, it’s going to come true/J’espère que ça va se réaliser…» C’est peut-être aussi cela, la «trumpisation», esprit en marche: on n’écoute déjà plus tout à fait comme avant Breakfast in America. La musique reste, mais les paroles prennent peu à peu…