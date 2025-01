Pixel et caetera

VENGEANCE. Quel retournement de situation en si peu de jours. Défendre maintenant l’écriture inclusive revient à faire acte de résistance à Trump qui, d’un trait de stylo-feutre noir, a rayé les aides aux minorités et décidé que les Etats-Unis ne reconnaîtraient dorénavant que deux sexes, masculin et féminin. C’est ensuite au tour des villes «sanctuaires», comme New York, Los Angeles, Seattle, Denver ou Chicago, où les autorités limitent leur coopération avec les services fédéraux de l’immigration, d’être sous pression pour ne pas s’opposer à sa politique de déportation des sans-papiers. Villes sanctuaires américaines au XXIe siècle, cités refuges voulues par Dieu dans l’Ancien Testament. Elles avaient pour nom Kédesh, Sichem, Ramoth, Bosor… où l’homme qui avait frappé un autre homme,…