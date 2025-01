Pop culture

ARTE, VENDREDI, À 22 H 30

Disintegration: Un album. Un groupe. Une génération.

Rock star à la silhouette-signature, Robert Smith mène depuis bientôt cinquante ans The Cure dans une traversée pop de la marginalité. Univers sonore unique infusé de post-punk, entre chansons dark wave et succès plus mainstream, comme Friday I’m In Love, Love Cats ou Lullaby, le groupe britannique à l’envoûtante mélancolie occupe une place à part dans la galaxie rock. En 1989, Disintegration, son huitième album studio, marque un tournant, lui valant un succès planétaire - 4 millions d’exemplaires vendus. Car ce disque, souvent considéré comme un chefd’œuvre, percute avec justesse un monde qui bascule avec l’effondrement du bloc de l’Est. ■