Pour faire valser les ambiguïtés

Sans vous prendre pour des ignares finis, vous ne connaissez probablement pas Jasmine 4.t. Mais quelque chose nous dit que vous allez en entendre à nouveau parler. Sous cet étrange pseudo se cachent quatre jeunes nanas de Manchester, biberonnées à tous les sons que leur city a distillés depuis cinq décennies.

La semaine passée, le band a sorti son premier album intitulé You are the morning. Dès le titre éponyme et ses arpèges de guitares, Jasmine Cruickshank raconte sa transition de genre, avec des faux airs de feu Elliott Smith. Parfois, son timbre chaud se transforme en voix de fausset, pour mieux faire valser les ambiguïtés. Comme quand les guitares distordues disputent la vedette aux gentilles ritournelles (Guy Fawkes…