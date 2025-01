Progression, stagnation, régression

Tribune libre

A propos de fortune et d’infortune.

D’un couteau volé dans la cuisine de sa prison à une armée de 100 000 hommes, telle est la progression de l’esclave gladiateur Spartacus. L’armée romaine humiliée a-t-elle inspiré René Goscinny dans sa création d’Astérix? Le 12 octobre 2009, deux utilisateurs s’échangent des bitcoins pour une valeur de 0,001 dollar l’unité. La cote du bitcoin s’est multipliée par près de cent millions et a fait de nombreux millionnaires. Connaîtra-t-elle la même fin que celle de Spartacus? Steve Jobs, Richard Branson, George Soros et bien d’autres sont partis de rien et sont devenus milliardaires.

Notre riche pays est quant à lui en quasi-stagnation si l’on considère que les vingt plus grandes entreprises cotées au SMI ont progressé de 1,1% annuellement…