Protéger notre inestimable patrimoine

Tribune libre

A propos du Centre de stockage interinstitutionnel cantonal prévu à Givisiez.

«Un peuple qui oublie son passé n’a pas d’avenir», estimait Winston Churchill. En tant que membre du Conseil de fondation du château de Gruyères, j’en suis évidemment convaincue. L’histoire de notre canton se raconte à travers un patrimoine inestimable. Or, de la partition originale du Vieux Chalet aux archives de l’Etat, des trouvailles archéologiques aux ouvrages précieux, d’une sculpture de Jean Tinguely aux photographies de Jacques Thévoz, ces objets de mémoire sont aujourd’hui en danger. Dans la demeure du Comte Michel et de la Belle Luce, les chauves-souris ont pris possession des combles et veillent avec peu d’égards sur les trésors de la vénérable maison (lire à cet égard La Gruyère du…