Quand le sapin de Noël permet de gagner une galette des rois

LE PÂQUIER. «Dans la cour de l’école du Pâquier, les sportifs de tous âges sont prêts. La compétition qui les attend en ce vendredi, jour de la fête des Rois, est particulière: un lancer de sapin. Il s’agit de la quatrième édition organisée par la Société d’intérêts villageois. «Un membre de notre association avait entendu parler d’un championnat de ce genre, en Belgique. On s’était dit que c’était une bonne idée», explique la présidente Yannick Tissot.

Ceux qui viennent avec leur propre arbuste peuvent le laisser sur place et les organisateurs se chargent de l’amener à la déchetterie. Ceux qui arrivent les mains vides reçoivent un projectile en prêt, dûment pesé et mesuré pour correspondre à leur force (il y a huit catégories). Et ils repartent parfois les mains pleines. «Pour chaque…