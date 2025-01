Salaces et provocatrices

MUSIQUE

Lambrini Girls

WHO LET THE DOGS OUT

City Slang

Allez savoir pourquoi, les Lambrini Girls sont la sensation du moment. Et pas seulement en Angleterre. A l’heure où les Sex Pistols remontent sur scène avec Frank Carter à la morve, à l’heure où Iggy Pop fait un doigt d’honneur aux maisons de retraite, à l’heure où le «no future» n’a jamais été aussi présent, le punk rock revient en tête de gondole. Et au féminin, s’il vous plaît.

En ce morne début d’année musicale, Phoebe Lunny et Lilly Macieira foutent un sacré coup de pied dans la fourmilière du politiquement correct et du propre sur soi. Après une demi-douzaine de singles depuis dix-huit mois, dont l’explosif Help me I’m gay, le duo de Brighton vient de sortir son premier album, le bien nommé Who let the dogs out («qui a lâché les…