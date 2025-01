Après son genou, Julie Deschenaux a soigné son retour

Quelle bonne nouvelle pour Julie Deschenaux. Après deux saisons quasi blanches, la Glânoise de 20 ans a repris la compétition, son genou étant réparé. Et la skieuse de Vauderens a marqué le coup. Mardi et mercredi, la membre du cadre C de Swiss-ski a pris la 4e et la 2e place des slaloms géants FIS de Lenk in Simmental (BE). VT

Camille Jacqueroud et la rudesse du très haut niveau

Camille Jacqueroud a vécu mardi et mercredi ses premières expériences en Coupe d’Europe, aux Diablerets. Le membre du Ski-Club Jaun n’en gardera toutefois pas un bon souvenir sur le plan sportif. La Charmeysanne de 19 ans n’a pas fini la première manche de ses deux slaloms en terres vaudoises. Elle reprendra sa marche vers une place dans les cadres de…