Ski: Noémie Kolly veut garder le sourire malgré une triste trilogie de blessures

Gravement blessée pour la troisième fois de sa jeune carrière, la Gruérienne Noémie Kolly (26 ans) s’efforce de positiver. Non sans s’interroger sur son avenir dans le ski alpin.

QUENTIN DOUSSE

SKI ALPIN. La chute aurait pu lui valoir une grosse frayeur et un seul œil au beurre noir. Elle lui a «coûté» un genou, sa saison et tout ou partie de sa confiance retrouvée. C’était à l’entraînement en super-G, le 4 décembre dernier à Beaver Creek (Etats-Unis). Une faute sur l’intérieur, un ski qui décroche, l’autre pas, les ligaments croisés antérieurs et externes qui «cassent». Au choc succèdent les larmes et les questions dans l’esprit de Noémie Kolly: pourquoi moi, ce jour-là, et pour la troisième fois déjà?

Un mois après l’opération de son genou gauche – qui s’ajoute à celles au genou droit en…