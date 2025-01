Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05

Harcèlement à l’hôpital, silence sous la blouse

Elles choisissent d’être médecin pour nous soigner, mais se retrouvent victimes de harcèlement sexuel à l’hôpital. Blagues obscènes prononcées par des patrons tout puissants au bloc opératoire, chantage sexuel et agressions subies durant leur formation et leur carrière: les étudiantes, médecins et chirurgiennes témoignent de ce qu’elles endurent, dans un milieu où les harceleurs sont rarement sanctionnés par leur hiérarchie et où règne encore la loi du silence. ■