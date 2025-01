Textures à l’heure québécoise

Du 19 au 23 février, le festival littéraire met à l’honneur le Québec, le stand-up et les jeux de rôle.

TAMARA BONGARD

FRIBOURG. «Dans le champ littéraire, en Suisse, Textures est devenu un événement important», se réjouissait jeudi Matthieu Corpataux, le directeur des Rencontres littéraires fribourgeoises faisant sortir les livres de leurs rayons habituels. A presque un mois de la troisième édition de la manifestation, il présentait ainsi un programme varié composé de performances, de tables rondes, d’ateliers, d’entretiens et de vernissages. Evénements payants et gratuits se côtoient dans ce menu qui prévoit aussi un volet pour les familles. Cette année, les rendez-vous sont concentrés sur trois lieux: l’Arsenalt, le Nouveau Monde et la bibliothèque MEMO.

Lors de cette cuvée 2025 qui…