Tribune libre

Protégeons et respectons notre patrimoine

A propos du Centre de stockage interinstitutionnel cantonal, soumis au vote le 9 février.

Pour qu’un objet rejoigne une collection patrimoniale, il doit répondre à des critères stricts. Les experts et expertes de nos institutions culturelles évaluent sa valeur historique, culturelle, artistique ou scientifique. Rien à voir avec une brocante ou une accumulation hasardeuse. Ces objets – qu’ils soient livres, vestiges archéologiques, spécimens naturalisés ou minéraux – représentent notre patrimoine, miroir de notre identité et mémoire de nos sociétés. «Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à venir», comme le rappelle l’Unesco. Ce message résonne aujourd’hui.

En tant que…