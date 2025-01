Un abo numérique offert à 18 ans

PRESSE. Une campagne de communication interpelle les jeunes nés en 2007: «Tu as 18 ans en 2025? Tu habites le canton de Fribourg? L’Etat de Fribourg t’offre un abonnement numérique à un des médias du canton!» D’une durée d’un an, l’abonnement garantit un accès numérique «à l’un des titres de presse établis dans le canton» et qui a rejoint la démarche. Selon la liste de l’Etat, le choix peut se faire entre La Gruyère, La Liberté, La Broye Hebdo, Le Messager, Le Républicain, les Freiburger Nachrichten, Der Murtenbieter et l’Anzeiger von Kerzers.

L’offre est accessible toute l’année, indépendamment de la date d’anniversaire des jeunes concernés. Le canton estime qu’il est important que ces derniers s’informent par la presse. «Il veut aussi aider les médias à toucher un public plus jeune» à…