Un jeune Bullois roule sur piste pour se former et finit premier

Marwan Karim Barhoumi est devenu champion de Suisse U17 d’omnium, dimanche. Le plus encourageant? La piste n’est même pas la discipline favorite du jeune Bullois.

VALENTIN THIÉRY

CYCLISME SUR PISTE. Le titre de Marwan Karim Barhoumi s’est joué au dernier des six sprints de l’omnium, dimanche. Au championnat de Suisse U17 sur la piste de Granges (SO), le Bullois de 15 ans a devancé le Châtelois Yanis Berthoud. Un joli résultat pour le Gruérien qui vivait son baptême dans la discipline, lui qui est davantage habitué à gagner sur la route et en VTT. «A Swiss Cycling, on fait en sorte que les jeunes touchent à tout. Ça crée des compétences qui seront utiles plus tard», commente Julien Bossens, citoyen d’Enney et entraîneur de la relève helvétique et donc de Marwan Karim Barhoumi.

