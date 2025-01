Un peu plus près des étoiles

LIVRES. Grand maître de l’anticipation, Ray Bradbury (1920-2012) est peut-être l’écrivain de science-fiction le plus prolifique et assurément l’un des plus emblématiques. Avec plus de 500 nouvelles, 27 romans, du théâtre, de la poésie, des scénarios, son œuvre est ample, multiple, presque impossible à saisir. D’où la nécessité du recueil D’un monde l’autre, dirigé par Hubert Prolongeau, qui réunit six textes aussi essentiels que les Chroniques martiennes, Fahrenheit 451 ou L’homme illustré, des récits qui feront de lui un auteur à succès très jeune.

A la fois visionnaire et inscrit dans son temps, humaniste désespéré, l’écrivain américain a dénoncé le colonialisme destructeur sous couvert de conquête de la planète Mars et montré comment la connaissance est la plus dangereuse des armes…